#Polar

La femme de ménage

Karine Forestier, Freida McFadden

ActuaLitté
Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre, au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir de zéro. Mais, sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier : madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années. Heureusement, le gentil et séduisant monsieur Winchester est là pour rendre la situation supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard...

Par Karine Forestier, Freida McFadden
Chez City Editions

Auteur

Karine Forestier, Freida McFadden

Editeur

City Editions

Genre

Romans policiers

La femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 29/10/2025

363 pages

City Editions

25,90 €

ActuaLitté
9782824626963
© Notice établie par ORB
