#Essais

Se construire avec des parents immatures

Lindsay Gibson

ActuaLitté
Soigner définitivement les blessures de l'enfance pour devenir un adulte équilibré. Nous sommes nombreux à souffrir à l'âge adulte d'avoir eu des parents immatures affectivement. Qu'elles soient toxiques, défaillantes, incapables d'exprimer leurs émotions ou absentes, ces figures tutélaires n'ont ni les bons gestes ni les bons mots face à leurs enfants. Se construire avec ces modèles laisse des séquelles : sentiment de solitude, dévalorisation, envie de plaire, colère, complexe d'abandon, etc. Cet ouvrage fait le point sur ces blessures et leurs conséquences afin de comprendre la mécanique à l'oeuvre dans ces situations. Une lecture pratique et libératrice, qui permet de sécuriser l'enfant intérieur en chacun de nous pour s'affranchir d'une relation parentale dysfonctionnelle. Psychologue clinicienne spécialisée dans les thérapies individuelles, Lindsay Gibson est l'autrice de nombreux ouvrages autour de la maturité émotionnelle, tous traduits dans plusieurs langues. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Delphine Billaut

Par Lindsay Gibson
Chez Points

|

Auteur

Lindsay Gibson

Editeur

Points

Genre

Connaissance de soi

Se construire avec des parents immatures

Lindsay Gibson

Paru le 21/11/2025

384 pages

Points

9,30 €

ActuaLitté
