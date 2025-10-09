Les bébés animaux

Découvrez les naissances magiques du monde animal avec ce livre 100% animé ! Ce KiDiDOC est spécialement conçu pour répondre à toutes les questions des enfants dès 3 ans sur les naissances et le développement des bébés animaux. Grâce à ses nombreuses animations la découverte du monde animal devient une aventure captivante pour les plus jeunes. Tournez, poussez et soulevez pour observer des naissances magiques : comment le poussin grandit dans l'oeuf, comment le têtard se transforme en grenouille et la chenille en papillon... Que se passe-t-il dans la poche du kangourou ? Découvrez comment le veau ou le baleineau vont se nourrir grâce au lait de leur maman, tandis que le pélican piochera dans le bec de délicieux poissons. Cette approche douce et joyeuse permet d'aborder le thème de la naissance et de la croissance de manière parfaitement adaptée aux tout-petits.