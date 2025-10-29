Noël magique à la chocolaterie

Lorsque Charlee décide de s'installer dans une pittoresque ville balnéaire de la côte anglaise, elle a un rêve : pouvoir ouvrir une petite chocolaterie. Une fois l'emplacement trouvé, il ne lui reste plus qu'à faire les rénovations, juste à temps pour Noël. Mias ce n'est pas simple, car la la jeune femme est un véritable désastre dès qu'il s'agit de bricolage ! Plus le temps passe, plus elle voit son rêve s'éloigner... Sans famille et sans amis, elle se sent perdue dans son nouvel environnement et les douloureux secrets de son passé ne l'aident pas à avancer sereinement. Heureusement, elle peut compter sur la chaleur et l'esprit festif des habitants du coin. Et lorsque Matt, le plombier vient à sa rescousse, il se pourrait bien que les rêves de Charlee se réalisent... surtout avec un petit coup de pouce de la magie de Noël !