Les châteaux forts

Sylvain Cabot, Michèle Longour

Partez à la conquête des châteaux forts avec ce livre 100% animé ! Ce livre est un véritable condensé d'informations sur l'univers fascinant des châteaux forts et des chevaliers, spécialement conçu pour répondre à toutes les questions des enfants sur le Moyen Age. Tournez, poussez et soulevez pour voyager dans le temps et découvrir tous les secrets du Moyen Age : comment étaient construits les imposants châteaux forts ? Qui vivait à l'intérieur de ces forteresses ? Quelles étaient les étapes pour devenir chevalier ? Quelle est la différence entre un tournoi et une joute ? Comment se défendait-on en cas d'attaque ? Ce Kididoc transportera les enfants au temps des chevaliers et des princesses, leur permettant de visualiser parfaitement la vie quotidienne dans un château fort !

Les châteaux forts

Sylvain Cabot, Michèle Longour

Paru le 09/10/2025

32 pages

Nathan

13,95 €

9782095045555
