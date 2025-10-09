Les châteaux forts

Partez à la conquête des châteaux forts avec ce livre 100% animé ! Ce livre est un véritable condensé d'informations sur l'univers fascinant des châteaux forts et des chevaliers, spécialement conçu pour répondre à toutes les questions des enfants sur le Moyen Age. Tournez, poussez et soulevez pour voyager dans le temps et découvrir tous les secrets du Moyen Age : comment étaient construits les imposants châteaux forts ? Qui vivait à l'intérieur de ces forteresses ? Quelles étaient les étapes pour devenir chevalier ? Quelle est la différence entre un tournoi et une joute ? Comment se défendait-on en cas d'attaque ? Ce Kididoc transportera les enfants au temps des chevaliers et des princesses, leur permettant de visualiser parfaitement la vie quotidienne dans un château fort !