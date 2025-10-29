Inscription
#Essais

L'histoire de l'Homme

National Geographic, National g Collectif

Grâce à une approche innovante qui jette un pont entre l'histoire et les sciences, cet ouvrage donne toutes les clés pour comprendre l'incroyable histoire de l'humanité : l'apparition des premiers hominidés, le développement des civilisations, et enfin les révolutions industrielle, scientifique et technologique qui ont marqué les trois derniers siècles. Histoire, géographie, éthologie et sociologie s'associent étroitement pour apporter un éclairage nouveau et rendre accessible toute la complexité de notre monde.

Par National Geographic, National g Collectif
Chez Editions Prisma

|

Auteur

National Geographic, National g Collectif

Editeur

Editions Prisma

Genre

Sciences de la vie

L'histoire de l'Homme

National Geographic, National g Collectif

Paru le 29/10/2025

192 pages

Editions Prisma

29,95 €

9782822903554
