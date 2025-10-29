L'histoire de l'Homme

Grâce à une approche innovante qui jette un pont entre l'histoire et les sciences, cet ouvrage donne toutes les clés pour comprendre l'incroyable histoire de l'humanité : l'apparition des premiers hominidés, le développement des civilisations, et enfin les révolutions industrielle, scientifique et technologique qui ont marqué les trois derniers siècles. Histoire, géographie, éthologie et sociologie s'associent étroitement pour apporter un éclairage nouveau et rendre accessible toute la complexité de notre monde.