#Polar

Le Vampire d'Ergarth

Matt Wesolowski

SIX VERSIONS : LAQUELLE EST VRAIE ? "Une intrigue qui tient en haleine et un mystère qui s'épaissit font de ce livre une pépite à ne pas manquer". LA CROIX 2018 : au bord de la mer du Nord, le corps d'une jeune vlogueuse, Elizabeth Barton, est retrouvé congelé dans "? la tour du vampire ? " . Trois de ses camarades de classe sont condamnés pour ce meurtre. Certains doutent pourtant de leur culpabilité... 2020 : le journaliste Scott King, auteur du célèbre podcast Six Versions, mène l'enquête. Il découvre l'existence d'un sinistre défi auquel s'adonnait la jeunesse d'Ergarth à l'époque du crime et qui semble être lié à un mystérieux abattoir à l'écart de la ville... Matt Wesolowski est un auteur britannique de Newcastle. Après Les Orphelins du Mont Scarclaw, La Tuerie Macleod et Le Disparu du Wentshire, la série Six Versions, dont Le Vampire d'Ergarth est la quatrième enquête, a connu un grand succès. Toutes sont publiées chez Points. Traduction de l'anglais (Royaume-Uni) par Antoine Chainas

Par Matt Wesolowski
Chez Points

|

Auteur

Matt Wesolowski

Editeur

Points

Genre

Romans noirs

Le Vampire d'Ergarth

Matt Wesolowski

Paru le 21/11/2025

336 pages

Points

8,95 €

9791041416073
