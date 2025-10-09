Inscription
#Album jeunesse

T'choupi Cherche et trouve Joyeux Noël !

Thierry Courtin

Plongez votre enfant dans la magie de Noël avec ce grand livre cherche et trouve où T'choupi explore 9 scènes féeriques remplies de détails à découvrir et un doudou caché à chaque page ! Un grand et beau livre d'observation qui enchantera votre enfant pendant toute la période des fêtes. Votre enfant explorera le salon, la cuisine, le chalet, la rue, la forêt, la montagne, le village de Noël, la nuit magique et le réveil au pied du sapin. Chaque page regorge d'éléments magiques et féeriques à observer un doudou est caché pour s'amuser à le retrouver. Un incontournable pour Noël qui développe le langage, l'observation et la concentration tout en partageant des moments complices autour de la magie des fêtes.

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Tchoupi

T'choupi Cherche et trouve Joyeux Noël !

Thierry Courtin

Paru le 09/10/2025

18 pages

Nathan

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782095043148
