#Manga

Radiant Cyfandir Chronicles Tome 2

Tony Valente, Naokuren

ActuaLitté
Depuis la victoire des Chevaliers-Sorciers contre l'Inquisition, le royaume de Cyfandir est devenu une terre d'accueil où tous les infectés sont libres et égaux. Les orphelins "boisés" , ces égarés de la forêt de Caillte, sont dorénavant inscrits d'office au cursus des Chevaliers-Sorciers. Mais ce n'est pas le souhait d'Aquill : le jeune garçon craint que son infection incontrôlable ne devienne un danger pour tous. Une nuit, alors qu'il attend désespérément le retour de sa petite soeur, égarée dans la forêt de Caillte par sa faute, il débusque un groupe de pilleurs d'artefacts et découvre durant leur combat qu'il peut contrôler une armure sacrée de Cyfandir ! Celle-ci lui permettra-t-elle d'enfin maîtriser son infection et de protéger les gens qui lui sont chers ?

Par Tony Valente, Naokuren
Chez Ankama éditions

|

Auteur

Tony Valente, Naokuren

Editeur

Ankama éditions

Genre

Global Manga/type mixte

Radiant Cyfandir Chronicles Tome 2

Tony Valente, Naokuren

Paru le 21/11/2025

184 pages

Ankama éditions

7,95 €

ActuaLitté
9791033517917
