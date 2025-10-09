Inscription
#Album jeunesse

Chasse-Noisette

Astrid Desbordes, Pauline Martin

ActuaLitté
Plongez dans la magie de Noël avec un magnifique album où Max et Ginger vivent une aventure féerique nocturne à l'Opéra de Paris à la recherche de personnages disparus ! L'histoire : Ce soir, Max, Ginger et leurs amis dansent un célèbre ballet sur la scène de l'Opéra de Paris ! Mais... ça alors ! Deux personnages de l'histoire, la fée Dragée et le Prince Orgeat, ont disparu ! Max et Ginger profitent de l'entracte pour démarrer une course poursuite féérique dans Paris la nuit à la recherche de leurs amis ! Une ambiance magique et un clin d'oeil à Casse-Noisette ! Un livre qui transporte les enfants dans l'univers enchanteur du ballet, avec une touche d'aventure et de mystère ! L'univers poétique et tendre de deux autrices incontournables : Astrid Desbordes et Pauline Martin.

Par Astrid Desbordes, Pauline Martin
Chez Nathan

|

Auteur

Astrid Desbordes, Pauline Martin

Editeur

Nathan

Genre

Nathan

Chasse-Noisette

Astrid Desbordes, Pauline Martin

Paru le 09/10/2025

32 pages

Nathan

15,95 €

ActuaLitté
9782095042929
