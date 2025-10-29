75 ans de F1

Depuis le 13 mai 1950, le Championnat du monde de Formule 1 a été écrit par les hommes et les machines, mais aussi par des lieux devenus emblématiques. De Silverstone à Miami, en passant par Hockenheim, Kyalami et Magny-Cours, les circuits demeurent les uniques témoins de ce sport à travers le temps : ses premiers exploits, ses joutes, ses joies, et aussi ses drames. Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina, Stirling Moss, José Froilàn González ne reconnaîtraient pas Silverstone, Monza, Monaco ou encore le Nürburgring. Au-delà des noms qui sont restés malgré les tracés qui ont changé, il reste une âme, une ambiance, d'ineffaçables souvenirs qui ont bâti et entretenu la légende de ce sport. C'est au travers de ces théâtres antiques, ou plus récemment né de la mondialisation, que ce livre retrace l'histoire de la Formule 1.