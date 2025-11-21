Ils ont écrit leurs visages

Pendant longtemps je n'ai guère exposé mes émotions en écrivant mes livres. J'ai été formée à une idée très claire, et compliquée à oublier : l'Histoire ne peut être mélangée au sentiment que l'on éprouve pour elle. C'est sans doute vrai, mais cela ne l'est pas tout à fait. Ces "brouillards de peine" qui m'envahissent à la lecture de ces listes sont aussi un moyen de "penser les passions" , voire de les panser. Peu importe qu'il s'agisse d'un temps révolu - le xviiie siècle - l'émotion est une constellation. Elle peut intervenir à toute occasion, "dans le moindre pli de la réalité" , celle-ci fût-elle disparue. Ainsi ai-je franchi cet interdit et levé cette barrière, en laissant l'émotion entrer dans mon travail.