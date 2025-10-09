Pile-poil pour Noël

Au marché, le roi trouve un gros rouleau de tissu rouge vif parfait pour faire un manteau à la petite princesse. Le manteau terminé, les chutes de tissu sont déposées devant la porte où, tout à tour, quelqu'un les découvre et les transforme en différents cadeaux. Chaque cadeau est de plus en plus petit au fur et à mesure que le morceau de tissu s'amenuise – mais toujours "pile-poil" pour chaque destinataire – jusqu'au dernier minuscule morceau, qui devient une chaude écharpe pour un souriceau. Le texte bien rythmé, les illustrations vivantes et dynamiques, donnent vie à cette adorable histoire et à son message : donner à ceux qu'on aime est aussi doux que de recevoir.