#Album jeunesse

Pile-poil pour Noël

Birdie Black, Rosalind Beardshaw, Anne Krief

ActuaLitté
Au marché, le roi trouve un gros rouleau de tissu rouge vif parfait pour faire un manteau à la petite princesse. Le manteau terminé, les chutes de tissu sont déposées devant la porte où, tout à tour, quelqu'un les découvre et les transforme en différents cadeaux. Chaque cadeau est de plus en plus petit au fur et à mesure que le morceau de tissu s'amenuise – mais toujours "pile-poil" pour chaque destinataire – jusqu'au dernier minuscule morceau, qui devient une chaude écharpe pour un souriceau. Le texte bien rythmé, les illustrations vivantes et dynamiques, donnent vie à cette adorable histoire et à son message : donner à ceux qu'on aime est aussi doux que de recevoir.

Par Birdie Black, Rosalind Beardshaw, Anne Krief
Chez Editions Gallimard

Auteur

Birdie Black, Rosalind Beardshaw, Anne Krief

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Histoires et contes de Noël

9782075228718
