Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Connaître le christianisme

Jean Daujat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sans connaissance de la doctrine chrétienne, comment se situer face aux courants intellectuels du monde moderne ? Comment se conformer aux exigences de la foi ? Comment juger d'une manière conforme à cette même foi ? Ce petit livre accessible et essentiel s'adresse aux chrétiens engagés comme à ceux qui veulent découvrir le christianisme. Il permettra d'en saisir l'universalité : le christianisme se présente d'abord comme vérité sur l'homme, sur Dieu, sur l'univers, sur le but de la vie humaine. Idéal pour conformer sa vie à l'enseignement du Christ et s'engager de façon éclairée. Thèmes abordés : nature humaine, Dieu, la Révélation, la sainte Trinité, la vie surnaturelle, le péché, le sauveur Jésus-Christ, l'Eglise, le règne de Jésus-Christ.

Par Jean Daujat
Chez Pierre Téqui (Editions)

|

Auteur

Jean Daujat

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Théologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Connaître le christianisme par Jean Daujat

Commenter ce livre

 

Connaître le christianisme

Jean Daujat

Paru le 29/10/2025

108 pages

Pierre Téqui (Editions)

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782740327715
9782740327715
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.