Connaître le christianisme

Sans connaissance de la doctrine chrétienne, comment se situer face aux courants intellectuels du monde moderne ? Comment se conformer aux exigences de la foi ? Comment juger d'une manière conforme à cette même foi ? Ce petit livre accessible et essentiel s'adresse aux chrétiens engagés comme à ceux qui veulent découvrir le christianisme. Il permettra d'en saisir l'universalité : le christianisme se présente d'abord comme vérité sur l'homme, sur Dieu, sur l'univers, sur le but de la vie humaine. Idéal pour conformer sa vie à l'enseignement du Christ et s'engager de façon éclairée. Thèmes abordés : nature humaine, Dieu, la Révélation, la sainte Trinité, la vie surnaturelle, le péché, le sauveur Jésus-Christ, l'Eglise, le règne de Jésus-Christ.