#Roman francophone

Histoires cruelles et amours obscures

Marie Ferranti

Un riche héritier, obèse, jouit dans la solitude des splendeurs de son palais. Il embauche comme servante une jeune fille à la réputation trouble, la belle Lisa, qui se prend de passion pour la bibliothèque du palais et entretient dès lors avec le maître des lieux une relation forte, fondée sur les séances de lecture qu'elle fait pour lui. Mais le jeune amant de Lisa convoite la fortune de l'héritier... Sous le soleil écrasant, un garçon enseigne à une fillette l'art de torturer les lézards... Paul quitte la grande ville pour venir s'occuper de la maison de sa mère, dans un village déserté de la montagne corse, sans aucunes commodités. Il décide d'y rester. Il recueille un jour une touriste perdue, Lucie... Ces quatorze nouvelles, souvent cruelles, lumineuses tout autant que mélancoliques, évoquent Faulkner ("Le mangeur de lézards") ou Lampedusa ("Le maître des lieux"). Qu'elles abordent le thème du deuil, des amours perdues, de la peur de l'étranger, elles touchent par la finesse d'une écriture profondément ancrée dans les paysages et la culture corses. Marie Ferranti sait restituer le climat sauvage de l'île, où évoluent des personnages mystérieux et marquants.

Par Marie Ferranti
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Marie Ferranti

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Contes et nouvelles

Histoires cruelles et amours obscures

Marie Ferranti

Paru le 09/10/2025

216 pages

Editions Gallimard

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782073123176
