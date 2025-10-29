La fascination Titaÿna

Baptiste Calvet fuit son village natal en Pays catalan et l'épicerie familiale pour partir à la conquête de Paris. Son sésame : une lettre de recommandation pour une compatriote de Villeneuve-de-la-Raho vivant désormais dans la capitale : Elisabeth Sauvy, alias Titaÿna, journaliste, aviatrice et globe-trotteuse intrépide. Cette rencontre va bouleverser son destin. Fasciné par cette femme libre et charismatique qui bouscule les codes d'une société corsetée par les traditions, il entre à son service et découvre grâce à elle le Tout-Paris des années 20. Nicole Martin, apprentie reporter ambitieuse, partage cette fascination pour Titaÿna, dont elle entend bien suivre les traces. Entre Baptiste et Nicole naît une passion tumultueuse, nourrie par leurs rêves d'émancipation et leur soif d'aventure. Et sous la protection de Titaÿna, tous deux touchent à la vie dont ils rêvaient. Mais les épreuves de l'Histoire, la montée des fascismes, la guerre ne tardent pas à faire vaciller leur idole. Entre admiration et désillusion, leur destin devient le miroir des espoirs et des contradictions d'une époque de bouleversements.