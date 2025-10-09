Inscription
La manche

Max de Paz

"Les clochards qui lisent, ça fait toujours bander les riches car c'est poétique vous comprenez. Ca donne une image très belle de la misère et y a des copains qui disent que c'est une bonne chose pour que les gens nous tolèrent". Dans le cinquième arrondissement de Paris, un jeune homme nous parle. A seulement vingt ans, il vit à la rue après l'explosion de sa famille. Depuis, il affronte avec une bande de compagnons hauts en couleur le regard des passants : ceux qui les ignorent, les méprisent, ou dissimulent leur mauvaise conscience. Un soir, le narrateur rencontre Elise, une SDF poète à ses heures. A travers les mots et les rimes de la jeune femme, il pressent, et il sait, que son monde doit changer.

Par Max de Paz
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Max de Paz

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

La manche

Max de Paz

Paru le 09/10/2025

160 pages

Editions Gallimard

8,00 €

