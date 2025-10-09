"Les clochards qui lisent, ça fait toujours bander les riches car c'est poétique vous comprenez. Ca donne une image très belle de la misère et y a des copains qui disent que c'est une bonne chose pour que les gens nous tolèrent". Dans le cinquième arrondissement de Paris, un jeune homme nous parle. A seulement vingt ans, il vit à la rue après l'explosion de sa famille. Depuis, il affronte avec une bande de compagnons hauts en couleur le regard des passants : ceux qui les ignorent, les méprisent, ou dissimulent leur mauvaise conscience. Un soir, le narrateur rencontre Elise, une SDF poète à ses heures. A travers les mots et les rimes de la jeune femme, il pressent, et il sait, que son monde doit changer.