Big Mamma Pasta

Vous savez que la sauce bolognaise provient de Bologne et que la carbonara se cuisine sans crème. Dai, mais êtes-vous certain de vraiment bien connaître la pasta italienne ? Ses centaines de formes, son nombre infini de recettes ou encore la spécialité que l'on concocte dans chaque région ? La team de chefs Big Mamma a sorti les carnets de famille pour vous concocter les 150 meilleures recettes de pâtes et tout autant de tips et d'anecdotes pour faire de vous un vrai pastaio. Sortez le rouleau, la planche à gnocchi, le tablier et tutti ai fornelli !