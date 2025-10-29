Inscription
#Beaux livres

Big Mamma Pasta

A préciser, Big Mamma

ActuaLitté
Vous savez que la sauce bolognaise provient de Bologne et que la carbonara se cuisine sans crème. Dai, mais êtes-vous certain de vraiment bien connaître la pasta italienne ? Ses centaines de formes, son nombre infini de recettes ou encore la spécialité que l'on concocte dans chaque région ? La team de chefs Big Mamma a sorti les carnets de famille pour vous concocter les 150 meilleures recettes de pâtes et tout autant de tips et d'anecdotes pour faire de vous un vrai pastaio. Sortez le rouleau, la planche à gnocchi, le tablier et tutti ai fornelli !

Par A préciser, Big Mamma
Chez Marabout

|

Auteur

A préciser, Big Mamma

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine Italienne

Retrouver tous les articles sur Big Mamma Pasta par A préciser, Big Mamma

Commenter ce livre

 

Big Mamma Pasta

A préciser, Big Mamma

Paru le 19/11/2025

480 pages

Marabout

29,95 €

ActuaLitté
9782501198530
