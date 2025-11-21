L'étrange sortilège de Ténéfée Falibula

Avec la préparation de la fête de l'arbre aux schtroumpfs, le village des filles est en pleine effervescence. Vexée de ne pas être écoutée par ses amies trop occupées par les préparatifs, Bouton d'Or part fâchée dans la forêt... et disparaît. Les heures passent, et elle n'est toujours pas de retour... Bouton d'Or semble s'être volatilisée. Est-elle tombée dans un piège de Gargamel ? A moins qu'elle n'ait été victime d'une Ténéfée falibula, cette fleur mystérieuse ? Saule et les autres Schtroumpfies vont devoir faire preuve de courage et d'astuce pour retrouver enfin leur amie.