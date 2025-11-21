Inscription
#Imaginaire

L'étrange sortilège de Ténéfée Falibula

Thierry Culliford, Laurent Cagniat, Falzar

ActuaLitté
Avec la préparation de la fête de l'arbre aux schtroumpfs, le village des filles est en pleine effervescence. Vexée de ne pas être écoutée par ses amies trop occupées par les préparatifs, Bouton d'Or part fâchée dans la forêt... et disparaît. Les heures passent, et elle n'est toujours pas de retour... Bouton d'Or semble s'être volatilisée. Est-elle tombée dans un piège de Gargamel ? A moins qu'elle n'ait été victime d'une Ténéfée falibula, cette fleur mystérieuse ? Saule et les autres Schtroumpfies vont devoir faire preuve de courage et d'astuce pour retrouver enfin leur amie.

Par Thierry Culliford, Laurent Cagniat, Falzar
Chez Le Lombard

|

Auteur

Thierry Culliford, Laurent Cagniat, Falzar

Editeur

Le Lombard

Genre

Aventure

Retrouver tous les articles sur L'étrange sortilège de Ténéfée Falibula par Thierry Culliford, Laurent Cagniat, Falzar

Commenter ce livre

 

L'étrange sortilège de Ténéfée Falibula

Thierry Culliford, Laurent Cagniat, Falzar

Paru le 21/11/2025

48 pages

Le Lombard

12,95 €

ActuaLitté
9782808214964
