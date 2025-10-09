Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Reckless

Lauren Roberts, Marie Demay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Paedyn a survécu aux Epreuves de la Purge mais s'est rendue coupable de trahison, et son identité d'Ordinaire a été révélée au grand jour. Il lui faut désormais fuir le plus loin possible d'Ilya. Le plus loin possible de Kai. Ce dernier est devenu l'Exécuteur, au service de Kitt, son frère... et son nouveau roi. Sa première mission : retrouver la traîtresse et la livrer à la justice. Mais tandis qu'il la poursuit au-delà du redoutable désert de l'Ecorché, déchiré entre son devoir et ses sentiments pour elle, son accès aux pouvoirs des Elites se réduit, et l'équilibre vacille entre chasseur et proie. Traîtresse Exécuteur Faits l'un pour l'autre.

Par Lauren Roberts, Marie Demay
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Lauren Roberts, Marie Demay

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Reckless par Lauren Roberts, Marie Demay

Commenter ce livre

 

Reckless

Lauren Roberts trad. Marie Demay

Paru le 09/10/2025

436 pages

Editions Gallimard

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073049131
9782073049131
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.