Paedyn a survécu aux Epreuves de la Purge mais s'est rendue coupable de trahison, et son identité d'Ordinaire a été révélée au grand jour. Il lui faut désormais fuir le plus loin possible d'Ilya. Le plus loin possible de Kai. Ce dernier est devenu l'Exécuteur, au service de Kitt, son frère... et son nouveau roi. Sa première mission : retrouver la traîtresse et la livrer à la justice. Mais tandis qu'il la poursuit au-delà du redoutable désert de l'Ecorché, déchiré entre son devoir et ses sentiments pour elle, son accès aux pouvoirs des Elites se réduit, et l'équilibre vacille entre chasseur et proie. Traîtresse Exécuteur Faits l'un pour l'autre.