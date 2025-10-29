Inscription
#Essais

Journal de mon bébé

Youliedessine

ActuaLitté
De la naissance au premier anniversaire, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'un bébé ! Rien de tel qu'un journal pour consigner ces moments précieux : premiers sourires, premières nuits, premiers goûts et traits de caractère, anecdotes craquantes ou émouvantes... Découvrez aussi : - Des espaces pour coller les plus belles photos de votre bébé. - Des enveloppes pour conserver le bracelet de naissance, une mèche de cheveux... - 12 cartes étapes, afin de célébrer chaque nouveau mois avec une jolie photo

Par Youliedessine
Chez Marabout

|

Auteur

Youliedessine

Editeur

Marabout

Genre

Albums photo ou naissance

Journal de mon bébé

Youliedessine

Paru le 29/10/2025

84 pages

Marabout

15,90 €

ActuaLitté
9782501195959
