Inscription
#Album jeunesse

L'orchestre des animaux joue Chopin

Sam Taplin, Ag Jatkowska

ActuaLitté
Un livre sonore illustré pour découvrir Chopin en compagnie de l'orchestre des animaux et écouter cinq extraits musicaux empruntés à ses oeuvres les plus célèbres. Appuie sur les puces sonores de ce livre pour entendre l'orchestre des animaux jouer les plus beaux airs de Chopin. Ils te raconteront également un peu de sa vie, de sa naissance en Pologne à sa vie à Paris. Avec des illustrations touchantes des animaux musiciens et quelques anecdotes fascinantes sur Chopin, ce livre est une introduction parfaite à l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Cinq extraits : Grande valse brillante, Concerto no1 pour piano, Concerto no2 pour piano, Etude Op. 10 no3, Valse minute. dès 3 ans

Paru le 09/10/2025

10 pages

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9781836064404
