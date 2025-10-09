Vive l'hiver !

Un livre pour découvrir la magie de l'hiver en appuyant sur les boutons pour voir les lumières animer les scènes et entendre les sons. Regarde dehors, il neige ! Dans ce livre sonore et lumineux, les tout-petits pourront découvrir la magie d'une journée d'hiver : du patinage au parc à la chorale de Noël, en passant par les feux d'artifice de toutes les couleurs. En appuyant sur les 5 puces sonores, ils entendront le paysage hivernal prendre vie et verront scintiller lanternes et guirlandes lumineuses grâce aux petites lumières qui apparaissent à chaque page. dès 6 mois