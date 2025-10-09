Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Vive l'hiver !

Sam Taplin, Craig Shuttlewood

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre pour découvrir la magie de l'hiver en appuyant sur les boutons pour voir les lumières animer les scènes et entendre les sons. Regarde dehors, il neige ! Dans ce livre sonore et lumineux, les tout-petits pourront découvrir la magie d'une journée d'hiver : du patinage au parc à la chorale de Noël, en passant par les feux d'artifice de toutes les couleurs. En appuyant sur les 5 puces sonores, ils entendront le paysage hivernal prendre vie et verront scintiller lanternes et guirlandes lumineuses grâce aux petites lumières qui apparaissent à chaque page. dès 6 mois

Par Sam Taplin, Craig Shuttlewood
Chez Usborne

|

Auteur

Sam Taplin, Craig Shuttlewood

Editeur

Usborne

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vive l'hiver ! par Sam Taplin, Craig Shuttlewood

Commenter ce livre

 

Vive l'hiver !

Sam Taplin, Craig Shuttlewood

Paru le 09/10/2025

10 pages

Usborne

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781836063520
9781836063520
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.