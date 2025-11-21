Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Miniatures

Minus Radio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
MINIATURES Trésors cachés du disque pour enfants Un livre de Radio Minus Chansons d'auteurs, contes musicaux, disques éducatifs ou bandes originales des émissions jeunesse... . Sous toutes ses formes, le disque pour enfants est un objet familier dont l'histoire reste pourtant largement méconnue. Sur près de huit-cents pages, à l'échelle mondiale, le livre Miniatures exhume, inventorie et contextualise les trésors cachés les plus surprenants de cette branche à part de l'industrie culturelle qui témoigne de l'impressionnante pluralité des enjeux et des questionnements portant sur le monde de l'enfance. - Qui fut la première vedette du disque pour enfants ? - Quand et comment ce secteur spécifique de l'industrie musicale vit-il le jour ? - Quelle fut la place historiquement allouée aux enfants en son sein ? - Quels en furent les critiques, dissidents ou contestataires ? - Et du folk à la pop, du funk au punk et de la musique concrète au free jazz, comment le disque pour enfants évolue-t-il sur le plan stylistique au gré des grands mouvements musicaux de la seconde moitié du XXe siècle ? Ces quelques questions, parmi tant d'autres, traversent le présent ouvrage.

Par Minus Radio
Chez L'Articho

|

Auteur

Minus Radio

Editeur

L'Articho

Genre

Histoire de la musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Miniatures par Minus Radio

Commenter ce livre

 

Miniatures

Minus Radio

Paru le 31/12/2078

800 pages

L'Articho

59,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490015498
9782490015498
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.