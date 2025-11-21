MINIATURES Trésors cachés du disque pour enfants Un livre de Radio Minus Chansons d'auteurs, contes musicaux, disques éducatifs ou bandes originales des émissions jeunesse... . Sous toutes ses formes, le disque pour enfants est un objet familier dont l'histoire reste pourtant largement méconnue. Sur près de huit-cents pages, à l'échelle mondiale, le livre Miniatures exhume, inventorie et contextualise les trésors cachés les plus surprenants de cette branche à part de l'industrie culturelle qui témoigne de l'impressionnante pluralité des enjeux et des questionnements portant sur le monde de l'enfance. - Qui fut la première vedette du disque pour enfants ? - Quand et comment ce secteur spécifique de l'industrie musicale vit-il le jour ? - Quelle fut la place historiquement allouée aux enfants en son sein ? - Quels en furent les critiques, dissidents ou contestataires ? - Et du folk à la pop, du funk au punk et de la musique concrète au free jazz, comment le disque pour enfants évolue-t-il sur le plan stylistique au gré des grands mouvements musicaux de la seconde moitié du XXe siècle ? Ces quelques questions, parmi tant d'autres, traversent le présent ouvrage.