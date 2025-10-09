Inscription
#Imaginaire

Lucky Luke - The Complete Collection Vol. 6

René Goscinny, Morris

ActuaLitté
Un cowboy qui tire plus vite que son ombre, son cheval un brin sarcastique - le Far West n'a jamais été aussi drôle ! Le sixième volume de l'intégrale des aventures du Cowboy Solitaire, dans une superbe édition reliée ! Ce sixième tome de l'intégrale rassemble trois nouveaux albums de l'extraordinaire duo Morris et Goscinny, des titres qui prédatent encore un peu l'explosion de la série et le début du véritable succès, mais qui deviendront néanmoins des classiques. Steaming up the Mississippi change le décor et envoie Luke dans un monde fluvial qui lui est étranger. On the Daltons' Trail entérine le statut des quatre frères comme antagonistes préférés des lecteurs. Quant à In the Shadow of the Derricks, il explore la Ruée vers le Pétrole de Pennsylvanie - un épisode bien réel de l'histoire des Etats-Unis, présenté ici, comme il se doit, avec beaucoup d'humour et de fantaisie ! Tout cela, bien sûr, accompagné de 48 pages de suppléments fascinants pour mieux connaître la série et ses auteurs.

Par René Goscinny, Morris
Chez 9th Cinebook

|

Auteur

René Goscinny, Morris

Editeur

9th Cinebook

Genre

Divers

Lucky Luke - The Complete Collection Vol. 6

René Goscinny

Paru le 09/10/2025

216 pages

9th Cinebook

42,95 €

9781800441712
© Notice établie par ORB
