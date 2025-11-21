Le courage d'agir

Le regard d'Edith Cresson sur l'actualité et les témoignages diversifiés qui rendent compte de son action constituent une leçon pour les femmes désireuses de s'impliquer dans un monde majoritairement masculin. Moderne et courageuse, ministre dans la plupart des gouvernements de l'ère Mitterrand, elle fut la première Française Premier ministre, puis Commissaire à Bruxelles. Sa trace, à Châtellerault, à Paris et en Europe, fut profonde, marquée par le pragmatisme et la volonté de s'affranchir des clivages idéologiques. Le livre retrace les priorités, très actuelles, de ses mandats : l'industrie et l'agriculture, socles de la croissance, l'éducation, fondement de la démocratie, et la souveraineté, levier d'influence dans le monde.