Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Denise Bellon

Paul Salmona, Denise Bellon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ouvrage publié en co-édition avec le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme (mahJ). " Elle avait le goût de l'aventure, de l'imprévu, du défi. Hardie dans ses comportements, elle aurait aimé être exploratrice. " Ce sont ces qualités qui poussent Denise Bellon à s'initier à la photographie, à partir en reportage en Europe orientale (1934), au Maroc (1936), en Afrique-Occidentale française (1939), en Finlande (1939), en Tunisie (1947) et à fonder avec quelques amis la première coopérative photographique. Toute sa vie, elle a exploré la diversité de la photographie avec sa seule intuition, sans s'inscrire dans une école esthétique. Ses photographies sont tantôt humanistes, tantôt débordantes d'énergie créatrice exaltant la fraternité, la liberté, tantôt affirmant son goût pour l'étrange, le bizarre, rappelant sa passion pour le surréalisme. Ses images sont très largement publiées dans des revues et magazines jusqu'en 1940. Son chemin croise celui de Jacques Prévert, André Breton, Marcel Duchamp, Moïse Kisling, Salvador Dalí, André Masson, Jean Giono, Henry Miller...

Par Paul Salmona, Denise Bellon
Chez Delpire Editeur

|

Auteur

Paul Salmona, Denise Bellon

Editeur

Delpire Editeur

Genre

Photographes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Denise Bellon par Paul Salmona, Denise Bellon

Commenter ce livre

 

Denise Bellon

Denise Bellon

Paru le 09/10/2025

240 pages

Delpire Editeur

42,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095821847
9791095821847
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.