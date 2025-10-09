Ouvrage publié en co-édition avec le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme (mahJ). " Elle avait le goût de l'aventure, de l'imprévu, du défi. Hardie dans ses comportements, elle aurait aimé être exploratrice. " Ce sont ces qualités qui poussent Denise Bellon à s'initier à la photographie, à partir en reportage en Europe orientale (1934), au Maroc (1936), en Afrique-Occidentale française (1939), en Finlande (1939), en Tunisie (1947) et à fonder avec quelques amis la première coopérative photographique. Toute sa vie, elle a exploré la diversité de la photographie avec sa seule intuition, sans s'inscrire dans une école esthétique. Ses photographies sont tantôt humanistes, tantôt débordantes d'énergie créatrice exaltant la fraternité, la liberté, tantôt affirmant son goût pour l'étrange, le bizarre, rappelant sa passion pour le surréalisme. Ses images sont très largement publiées dans des revues et magazines jusqu'en 1940. Son chemin croise celui de Jacques Prévert, André Breton, Marcel Duchamp, Moïse Kisling, Salvador Dalí, André Masson, Jean Giono, Henry Miller...