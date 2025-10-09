Coffret en 4 volumes

Les aventures de deux dresseurs talentueux dans la région d'Unys ! Un coffret contenant les quatre volumes, un poster et une planche de stickers. Noir est un garçon un peu étrange qui ne rêve que d'une chose : battre la Ligue Pokémon et devenir le nouveau champion des Dresseurs. Avec ses Pokémon Munna, Gueriaigle et Gruikui, il part réaliser son rêve lorsqu'il rencontre Blanche, une jeune fille agent de Pokémon stars... Découvrez la région d'Unys avec cette adaptation en manga des jeux Pokémon version Noire et Pokémon version Blanche.