#Manga

Coffret en 4 volumes

Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto, Fabien Vautrin

Les aventures de deux dresseurs talentueux dans la région d'Unys ! Un coffret contenant les quatre volumes, un poster et une planche de stickers. Noir est un garçon un peu étrange qui ne rêve que d'une chose : battre la Ligue Pokémon et devenir le nouveau champion des Dresseurs. Avec ses Pokémon Munna, Gueriaigle et Gruikui, il part réaliser son rêve lorsqu'il rencontre Blanche, une jeune fille agent de Pokémon stars... Découvrez la région d'Unys avec cette adaptation en manga des jeux Pokémon version Noire et Pokémon version Blanche.

Par Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto, Fabien Vautrin
Chez Kurokawa

|

Auteur

Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto, Fabien Vautrin

Editeur

Kurokawa

Genre

Kodomo/enfant

Coffret en 4 volumes

Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto trad. Fabien Vautrin

Paru le 09/10/2025

Kurokawa

40,00 €

ActuaLitté
9791042020897
