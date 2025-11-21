Réévaluation d’un mouvement philosophique

Ce que sous le titre "Pensée exacte au bord du précipice" les documents visuels exposés aux Grands Moulins, ont révélé sur le prétendu "positivisme logique" du Cercle de Vienne est moins une doctrine figée qu'un mouvement philosophique de caractère social né à Vienne il y a presque cent ans. Orienté vers le futur, ce programme porté par Moritz Schlick nous ramène au contexte que l'exil forcé de ses membres à la veille de la 2e guerre mondiale a recouvert. Si Wittgenstein qui inspira le Cercle continue aujourd'hui de faire l'objet de travaux approfondis, l'héritage du Cercle a laissé dans l'ombre un esprit de controverse derrière l'unité proclamée de ses membres. Avec l'oubli de ses sources continentales, l'empirisme logique devint une doctrine générant des interprétations intéressant les héritiers sur leur sol, quitte à faire l'impasse sur les valeurs d'humanisation de la culture dans le cadre européen d'un programme original de reconstruction sociale inspiré des Lumières, en pleine social-démocratie. Ainsi, loin de se réduire à une technique formelle d'élimination des non-sens contre la métaphysique, d'autres confrontations se découvrent à travers les objectifs d'une philosophie à vocation sociale, ouverte sur d'autres champs, mais aussi un face à face fructueux avec la phénoménologie. Un article inédit d'Alfred Stern écrit en 1935 confirme l'étendue des questions posées par ce mouvement.