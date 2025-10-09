Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Coffret en 4 volumes

Yoko Taro, Megumu Soramichi, Jasmine Bretcha

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez au coeur de l'attaque de Pearl Harbor avec l'escadron Yorha ! Un coffret contenant les quatre volumes et deux exlibris. Dans un futur lointain, la Terre est soudain envahie par des extraterrestres et des armes de leur création : les formes de vie mécaniques. L'humanité conçoit des soldats androïdes, et une résistance armée se forme. Depuis, le conflit perdure. En 11 941 apr. J. -C. , le groupe YoRHa, composé de nouveaux types d'armes décisives à l'apparence d'androïdes féminins, est formé et envoyé au front afin de sortir de cette impasse. Quel avenir attend ces poupées d'infanterie automatiques qui se battent pour reconquérir la Terre ? Plongez dans l'univers de NieR : Automata avec cette histoire inédite imaginée par YOKO TARO, le créateur de la saga de jeux vidéo NieR !

Par Yoko Taro, Megumu Soramichi, Jasmine Bretcha
Chez Kurokawa

|

Auteur

Yoko Taro, Megumu Soramichi, Jasmine Bretcha

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coffret en 4 volumes par Yoko Taro, Megumu Soramichi, Jasmine Bretcha

Commenter ce livre

 

Coffret en 4 volumes

Yoko Taro, Megumu Soramichi trad. Jasmine Bretcha

Paru le 09/10/2025

Kurokawa

31,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042020880
9791042020880
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.