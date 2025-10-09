Coffret en 4 volumes

Plongez au coeur de l'attaque de Pearl Harbor avec l'escadron Yorha ! Un coffret contenant les quatre volumes et deux exlibris. Dans un futur lointain, la Terre est soudain envahie par des extraterrestres et des armes de leur création : les formes de vie mécaniques. L'humanité conçoit des soldats androïdes, et une résistance armée se forme. Depuis, le conflit perdure. En 11 941 apr. J. -C. , le groupe YoRHa, composé de nouveaux types d'armes décisives à l'apparence d'androïdes féminins, est formé et envoyé au front afin de sortir de cette impasse. Quel avenir attend ces poupées d'infanterie automatiques qui se battent pour reconquérir la Terre ? Plongez dans l'univers de NieR : Automata avec cette histoire inédite imaginée par YOKO TARO, le créateur de la saga de jeux vidéo NieR !