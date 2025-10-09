Yotsuba Tome 16

Le monde vu par une énergique et joyeuse petite fille de 6 ans, Koiwai Yotsuba ! Koiwai Yotsuba est une énergique petite fille de six ans, qui vient d'emménager en ville. Elle vit entourée de son père, qui ne cesse de lui faire des recommandations et de ses nouveaux voisins : la famille Ayase, avec trois filles plus agées dénommées Ena, Fuuka et Asagi. Chaque volume raconte la vie quotidienne de Yotsuba dans ce nouvel environnement. Son inexpérience du milieu urbain et son jeune âge donnent lieu à de nombreux gags et un comique de situation souvent irrésistible. - Nominé au prix Konishi 2020 (meilleure traduction française d'un manga japonais) - Elu "Manga qui vous fait exploser de rire", "Lecture relaxante" et enfin 3ème position pour Yotsuba catégorie "Héroïne préférée" - Mangaverstival 2010. - Nominé dans 5 catégories au Mangaverstival 2009, la série a été élue "Manga le plus drôle" et Koiwai Yotsuba est arrivée 2ème dans la catégorie "Héroïnes Préférées". - Yotsuba est arrivé 2nd révélation de l'année 2006 au festival ANIMELAND (2007).