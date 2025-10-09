Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Spy X Family Tome 15 . Edition collector

Tatsuya Endo, Nathalie Bougon-Bastide, Satoko Fujimoto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sauvez le monde avec l'élite des agents (très) spéciaux : la famille Forger ! Une comédie d'espionnage pétillante ! Attirés l'un par l'autre, les jeunes Henry et Martha ont été séparés par la terrible guerre entre l'Est et l'Ouest. Une séparation d'autant plus douloureuse qu'ils n'ont pu s'avouer leurs sentiments. Engagée dans l'armée, Martha est bientôt envoyée au front où elle échappe in extremis à la mort pour se réveiller en territoire ennemi, à Westalis. Une fois rétablie, elle prend le chemin du retour, périlleux, vers Ostania.

Par Tatsuya Endo, Nathalie Bougon-Bastide, Satoko Fujimoto
Chez Kurokawa

|

Auteur

Tatsuya Endo, Nathalie Bougon-Bastide, Satoko Fujimoto

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spy X Family Tome 15 . Edition collector par Tatsuya Endo, Nathalie Bougon-Bastide, Satoko Fujimoto

Commenter ce livre

 

Spy X Family Tome 15 . Edition collector

Tatsuya Endo trad. Nathalie Bougon-Bastide, Satoko Fujimoto

Paru le 09/10/2025

210 pages

Kurokawa

26,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042019358
9791042019358
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.