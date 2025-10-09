Spy X Family Tome 15 . Edition collector

Sauvez le monde avec l'élite des agents (très) spéciaux : la famille Forger ! Une comédie d'espionnage pétillante ! Attirés l'un par l'autre, les jeunes Henry et Martha ont été séparés par la terrible guerre entre l'Est et l'Ouest. Une séparation d'autant plus douloureuse qu'ils n'ont pu s'avouer leurs sentiments. Engagée dans l'armée, Martha est bientôt envoyée au front où elle échappe in extremis à la mort pour se réveiller en territoire ennemi, à Westalis. Une fois rétablie, elle prend le chemin du retour, périlleux, vers Ostania.