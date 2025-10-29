Inscription
#Roman francophone

Yabusamé

Jean Donnadieu, Moriyama Masatomo

Invité à une cérémonie traditionnelle de Yabusamé, l'auteur alors agé de 24 ans est ébloui par la vitesse des galops, le bruit des sabots, le sable de la piste qui vole. Et sur ce cheval, un archer en équilibre, telle une statue. Paraissant immobile, mais en constant mouvement. Un rite où tous les contraires se mêlent , la vitesse maîtrisée par le calme, la force maîtrisée par la souplesse, et la précision maîtrisée par l'ampleur. Le cri de l'archer avant chaque tir, le " Yagoe ", lui déchira le coeur : " Inyoi ! ", Obscurité et Lumière, crient-ils dans la montée de l'arc vers le ciel. Passionné d'équitation, il est initié au rituel du Yabusamé et nous raconte son étonnant parcours.

Les Acteurs du savoir

|

Auteur

Editeur

Les Acteurs du savoir

Genre

Littérature française

Yabusamé

Paru le 29/10/2025

350 pages

Les Acteurs du savoir

24,00 €

9782383590828
