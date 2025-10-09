Coffret en trois volumes

Les trois premiers tomes de la série Mes enquêtes à l'école des détectives réunis dans un coffret ! Suis Jules et Chloé et découvre tous les secrets d'un vrai enquêteur avec l'école des détectives. Différentes équipes de l'école s'affrontent lors de jeux de piste ou énigmes orchestrés par leurs professeurs... Que la meilleure équipe gagne ! Ce coffret contient les tomes suivants de la série : 1. Mes enquêtes à l'école des détectives 2. Destination mystère 3. L'énigme du tableau