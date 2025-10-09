Inscription
#Roman jeunesse

Coffret en trois volumes

Trédez Emmanuel, Auren, Emmanuel Trédez

Les trois premiers tomes de la série Mes enquêtes à l'école des détectives réunis dans un coffret ! Suis Jules et Chloé et découvre tous les secrets d'un vrai enquêteur avec l'école des détectives. Différentes équipes de l'école s'affrontent lors de jeux de piste ou énigmes orchestrés par leurs professeurs... Que la meilleure équipe gagne ! Ce coffret contient les tomes suivants de la série : 1. Mes enquêtes à l'école des détectives 2. Destination mystère 3. L'énigme du tableau

Par Trédez Emmanuel, Auren, Emmanuel Trédez
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Trédez Emmanuel, Auren, Emmanuel Trédez

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Coffret en trois volumes

Trédez Emmanuel, Auren, Emmanuel Trédez

Paru le 09/10/2025

Editions Auzou

15,95 €

9791039566261
© Notice établie par ORB
