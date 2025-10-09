Inscription
Kit moule à chocolats Vifs d'or Harry Potter

Wizarding World, Wizarding world The

Créez votre propre version des Vifs d'or indispensable à toute bonne partie de Quidditch avec ce set de moules Harry Potter ! DES ACTIVITES MANUELLES POUR TOUS : Amusez-vous avec ce kit de pâtisserie dans l'univers de votre sorcier préféré ! Créez votre propre version des Vifs d'or avec ce set de moules Harry Potter. Pour réaliser les Vifs d'or, versez du chocolat fondu ou des bonbons dans chaque cavité du moule et placez-le au congélateur. Une fois vos chocolats prêts, recréez vos gourmandises en forme de Vifs d'or avec la boîte collector qui contient toutes les balles du Quidditch ! Une idée cadeau parfaite pour tous les passionnés d'Harry Potter. UN KIT COMPLET : Ce livre Harry Potter illustré est un véritable kit de pâtisserie pour petits et grands. Le set comprend : 1 moule pour Vifs d'Or avec 6 cavités, 6 boîtes pliables faciles à utiliser, 6 cartes de collection à ajouter à chaque boîte. Vous aimez la cuisine, la pâtisserie tout en étant un véritable "Potterhead" ? N'hésitez plus et profitez de ce livre Harry Potter illustré, une idée cadeau parfaite pour toutes les occasions.

Par Wizarding World, Wizarding world The
Chez 404 Editions

Wizarding World, Wizarding world The

404 Editions

Cuisine

Kit moule à chocolats Vifs d'or Harry Potter

Wizarding World, Wizarding world The

Paru le 09/10/2025

404 Editions

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791032410073
