#Beaux livres

Atlas des lieux extraterrestres

Philippe Baudouin

Et si la croyance aux extraterrestres n'avait pas seulement inspiré la science-fiction, mais aussi nos villes, nos croyances, nos oeuvres d'art ? Ovniports oubliés, temples mystiques, dômes intergalactiques, sculptures visionnaires... Ce livre explore un monde fascinant où l'imaginaire cosmique devient réalité terrestre. Des Andes au Piémont, de la Californie au Brésil, Philippe Baudouin enquête sur ces lieux habités par l'attente d'un Autre venu des étoiles. Un voyage spectaculaire, documenté et richement illustré, qui interroge notre rapport à l'invisible, à la croyance et à l'altérité. Un beau livre singulier, érudit et visuellement éblouissant.

Par Philippe Baudouin
Chez Lapérouse Editions

|

Auteur

Philippe Baudouin

Editeur

Lapérouse Editions

Genre

Thèmes photo

Atlas des lieux extraterrestres

Philippe Baudouin

Paru le 29/10/2025

Lapérouse Editions

34,90 €

9782381820217
