Une famille royale reçoit des invités pour discuter des problèmes grandissants de la Couronne (et de leurs vacances au soleil), lorsqu'un mystérieux miroir libère, au même instant, un monstre aux sombres desseins. Une princesse, des tyrans couronnés, un monstre, un vagabond, un miroir magique et surtout le malheureux Poubelle, le chien de la famille royale : voilà les personnages de " PUISSANCE " de Nina Lechartier. Un conte de fée gothique en bande dessinée, où la vengeance et la mort guettent à chaque recoin d'escalier en colimaçon. Mais dans ce conte comme dans tous les autres les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Nina Lechartier déploie un langage plastique faussement naïf et foisonnant, qui n'est pas sans rappeler celui de Nadja, tout en s'appuyant sur son sens maitrisé du grotesque pour nous donner à voir la violence et mener une réflexion sur la famille, le pouvoir et la liberté. Dans ce livre, Nina Lechartier s'empare de tous les codes du récit de conte de fée traditionnel pour livrer une réflexion insubordonnée sur la puissance de l'auto-détermination. Une ôde aux alliances des marginaux pour faire tomber toutes les couronnes et s'élancer sur les routes du vagabondage.