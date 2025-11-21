Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée

Puissance

Nina Lechartier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une famille royale reçoit des invités pour discuter des problèmes grandissants de la Couronne (et de leurs vacances au soleil), lorsqu'un mystérieux miroir libère, au même instant, un monstre aux sombres desseins. Une princesse, des tyrans couronnés, un monstre, un vagabond, un miroir magique et surtout le malheureux Poubelle, le chien de la famille royale : voilà les personnages de " PUISSANCE " de Nina Lechartier. Un conte de fée gothique en bande dessinée, où la vengeance et la mort guettent à chaque recoin d'escalier en colimaçon. Mais dans ce conte comme dans tous les autres les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Nina Lechartier déploie un langage plastique faussement naïf et foisonnant, qui n'est pas sans rappeler celui de Nadja, tout en s'appuyant sur son sens maitrisé du grotesque pour nous donner à voir la violence et mener une réflexion sur la famille, le pouvoir et la liberté. Dans ce livre, Nina Lechartier s'empare de tous les codes du récit de conte de fée traditionnel pour livrer une réflexion insubordonnée sur la puissance de l'auto-détermination. Une ôde aux alliances des marginaux pour faire tomber toutes les couronnes et s'élancer sur les routes du vagabondage.

Par Nina Lechartier
Chez Magnani Editions

|

Auteur

Nina Lechartier

Editeur

Magnani Editions

Genre

Indépendants

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Puissance par Nina Lechartier

Commenter ce livre

 

Puissance

Nina Lechartier

Paru le 21/11/2025

72 pages

Magnani Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791092058772
9791092058772
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.