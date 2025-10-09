THALASSA 50 ANS AU COUR DU BLEU " Thalassa, Aventures extrêmes ", c'est le rendez-vous immanquable des amateurs d'exploration ! A la fois récits d'aventures et grands reportages, les épisodes portés par l'énergie de Diego Bunuel éveillent les consciences et invitent à s'émerveiller de la beauté de la nature, en nous emmenant à la rencontre de passionnés de la mer et d'animaux marins extraordinaires. Au travers de ce beau livre relatant les chroniques de ses expéditions, le présentateur partage pour la première fois ses réflexions et émotions, nous dévoile les coulisses des tournages, et fait un arrêt sur image sur les prises de vues les plus spectaculaires. Des profondeurs abyssales de l'océan Indien aux rivages gelés de l'Arctique, plongez aux côtés des requins le long de la côte australienne ou des cachalots de l'île Maurice, et suivez la trace de l'ours blanc au-delà du cercle polaire. Grâce à Thalassa, aux quatre coins des océans, vous découvrirez des écosystèmes fragiles, des espèces en danger, mais aussi les hommes et les femmes qui se battent pour les préserver.