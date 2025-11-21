Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Comics

Absolute Martian Manhunter Tome 1

Deniz Camp, Javier Rodríguez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'agent du FBI John Jones a un gros problème. Son cerveau a été infecté par une conscience extraterrestre qui se fait appeler "le Martien" , et dont la perception de la réalité est totalement incompréhensible pour la psyché humaine. Il doit maintenant jongler avec ses enquêtes au Bureau, son quotidien banal de père de famille, et les incroyables délires psychédéliques qui parasitent ses pensées... tout en tentant de comprendre ce qui ne tourne pas rond chez lui.

Par Deniz Camp, Javier Rodríguez
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Deniz Camp, Javier Rodríguez

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Absolute Martian Manhunter Tome 1 par Deniz Camp, Javier Rodríguez

Commenter ce livre

 

Absolute Martian Manhunter Tome 1

Deniz Camp, Javier Rodríguez

Paru le 21/11/2025

160 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791026853794
9791026853794
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.