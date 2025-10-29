Des racines en bandoulière

"A Pâques, nous irons à Venise". Nous n'étions jamais partis en vacances. Du haut de mes 14 ans et de mon HLM sans horizons, j'avoue avoir eu du mal à croire ces paroles prononcées par ma mère, en ce début d'année 1979. Venise, ville de naissance de mon grand-père paternel, qui selon les on-dit familiaux, aurait été retrouvé bébé au milieu de la place Saint Marc. Non je n'y croyais pas à ce voyage. Et pourtant ce n'était pas du flan. Nous avons pris le train jusqu'à Venise. La vue qu'offre la ville dès la sortie de gare sera fatale à mon âme de rêveur. Venise comme une évidence, comme un repère de beauté qui me manquait. Venise comme un phare, une bouée pour me sauver d'une noyade annoncée. Je le savais, j'y reviendrai et j'y vivrai, bien décidé à partir sur les traces de ce grand-père. Des escapades lagunaires au fil des quatre dernières saisons, sans oublier d'évoquer l'histoire de l'émigration italienne, ce récit est un hommage à Venise et à l'un de ses enfants, mon grand-père.