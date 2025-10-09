Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

La famille, les amis, la pasta

Anne-Catherine Rizzo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mme Emeline a donné un drôle de devoir en ce début d'année : "Ecris une lettre à l'adulte que tu seras dans 20 ans ! " Théo n'aime pas l'école mais se prête au jeu avec succès. Encouragé par Mme Emeline, il nous raconte l'année de ses 12 ans à La Louvière, son amitié avec Massimo dont les parents sont propriétaires d'un magasin de macaroni, leurs escapades à l'arrière des jardins sur le terrain de foot de Jolimont, les goûters "pasta" chez Nonno et la peur d'échouer à son examen. L'arrivée de Milena, qui se cache avec sa famille, va venir chambouler Théo et ce quartier italo-belge.

Par Anne-Catherine Rizzo
Chez Oskar

|

Auteur

Anne-Catherine Rizzo

Editeur

Oskar

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La famille, les amis, la pasta par Anne-Catherine Rizzo

Commenter ce livre

 

La famille, les amis, la pasta

Anne-Catherine Rizzo

Paru le 09/10/2025

92 pages

Oskar

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021408814
9791021408814
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.