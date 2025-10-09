La famille, les amis, la pasta

Mme Emeline a donné un drôle de devoir en ce début d'année : "Ecris une lettre à l'adulte que tu seras dans 20 ans ! " Théo n'aime pas l'école mais se prête au jeu avec succès. Encouragé par Mme Emeline, il nous raconte l'année de ses 12 ans à La Louvière, son amitié avec Massimo dont les parents sont propriétaires d'un magasin de macaroni, leurs escapades à l'arrière des jardins sur le terrain de foot de Jolimont, les goûters "pasta" chez Nonno et la peur d'échouer à son examen. L'arrivée de Milena, qui se cache avec sa famille, va venir chambouler Théo et ce quartier italo-belge.