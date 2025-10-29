Inscription
Guide du musée d'Orsay

Skira

" La gare est superbe et a l'air d'un palais des Beaux-Arts ", écrivait en 1900 le peintre Edouard Detaille. Plus d'un siècle plus tard, ce somptueux décor accueille le musée d'Orsay, l'un des plus grands témoins de la richesse artistique de la seconde moitié du xixe siècle et du début du xxe. Au fil des pages, découvrez un panorama de la création artistique - peinture, sculpture, photographie, objets d'art - à travers les chefs-d'oeuvre de Gustave Courbet, Rosa Bonheur, Eugène Delacroix, Charles Nègre, Gustave Le Gray, Claude Monet, Berthe Morisot, Auguste Rodin, Vincent van Gogh, René Lalique, Camille Claudel, et tant d'autres.

Chez Skira

Auteur

Skira

Editeur

Skira

Genre

Musées français

Guide du musée d'Orsay

Skira

Paru le 19/11/2025

368 pages

Skira

24,90 €

