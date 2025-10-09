Inscription
Racismes

Francisco Bethencourt

Un ouvrage fondamental sur les causes historiques et matérielles de l'émergence du racisme. Discrimination, ségrégation, esclavage, migrations, nettoyage ethnique... Francisco Bethencourt, historien et professeur au King's College de Londres, offre la première analyse approfondie des causes historiques et matérielles de l'émergence du racisme en Occident. En retraçant ses différentes formes à travers les siècles, Bethencourt démontre qu'il n'existe pas une seule et unique forme de racisme et que celui-ci a précédé toutes les théories de la race. Loin d'être naturel ou universel, le racisme s'inscrit dans des contextes locaux précis et se révèle être un puissant instrument politique au service de l'accaparement des ressources économiques et sociales par un groupe dominant. Bien que centré sur le monde occidental, Racismes ouvre des perspectives comparatives sur la discrimination et la ségrégation ethniques en Asie et en Afrique. L'auteur examine différentes formes de racisme et explore des cas d'esclavage, de migration forcée et de nettoyage ethnique, tout en analysant la manière dont ces pratiques ont été défendues et légitimées. Alliant rigueur, exhaustivité et pédagogie, cet ouvrage richement illustré constitue un opus majeur qui redéfinit notre compréhension des relations interethniques. -- " Racismes impressionne le lecteur par la richesse et l'immense documentation de son auteur, sa rigueur et sa précision, son ambition intellectuelle, ainsi que par l'utilisation des sources visuelles et textuelles. " Peter Burke, Université de Cambridge " Bethencourt navigue habilement entre l'histoire culturelle et sociale. Sa vision à double focale distingue Racismes de la plupart des études précédentes. " David Armitage, Times Literary Supplement " Un tour de force intellectuel sur les préjugés raciaux à l'ère coloniale, des Amériques à l'Inde. " Publishers Weekly " L'analyse incisive de Bethencourt devrait être une lecture obligatoire pour les groupes de réflexion, les administrations et les ministères des pays développés. " Maria Misra, Prospect " Un ouvrage qui vaut la peine d'être lu. " Christie Davies, Standpoint " Pour comprendre ce qui a alimenté les idéologies et pratiques racistes, je ne vois pas de meilleur ouvrage que Racismes , [... ] le résumé de Bethencourt est le plus clair et le plus sophistiqué à ce jour. " Joanna Bourke, New Statesman " Aucune critique succincte ne saurait rendre justice à cet ouvrage ambitieux et d'une érudition éblouissante. " Stephen J. Whitfield, Patterns of Prejudice

Par Francisco Bethencourt
Chez Editions Arpa

|

Auteur

Francisco Bethencourt

Editeur

Editions Arpa

Genre

Généralités

Racismes

Francisco Bethencourt

Paru le 09/10/2025

Editions Arpa

27,90 €

9788410490222
