Explorez une terre façonnée par le temps et par le feu. Dans Campi Flegrei. Burning Earth, les photographies de Luigi Spina témoignent de la force brute de la nature et de la longue présence de l'homme. Les Champs Phlégréens, site sismiquement actif des environs de Naples, ont tout pour nous séduire, nous stimuler, mais aussi nous interpeller. Parlant à notre âme comme à nos sens, ils nécessitent d'être interprétés plutôt que simplement fixés sur pellicule. Des hommes ont en effet choisi de vivre au coeur de ces formations volcaniques et géologiques uniques, tissant la trame d'une occupation humaine continue et apprivoisant cette terre en perpétuelle transformation, l'un des milieux à la fois les plus rudes et les plus enchanteurs qui soient. Notre espèce a ainsi opposé aux convulsions inévitables et incontrôlées du globe sa propre impermanence, ce qui nous vaut de pouvoir contempler quelques-uns de ses plus glorieux accomplissements, tels que Cumes, première des colonies grecques de la Méditerranée occidentale, le port romain de Pouzzoles à l'activité débordante, mais aussi la dolce vita savourée par les Anciens dans les thermes et les villas qui parsemaient la baie de Baïes. Luigi Spina explore l'endroit depuis 2020, s'immergeant dans sa géographie complexe et stratifiée, dont les jalons essentiels sont des lieux de mémoire (sites archéologiques, monuments, paysages) qui, en tant que "repères perceptifs", nous aident à comprendre cet univers dans lequel nature et ruines antiques sont indissociables de la présence écrasante de l'homme. Entre mimétisme et contradiction, les Champs Phlégréens sont aujourd'hui recouverts d'un dense tissu urbain, où Antiquité et modernité coexistent en un équilibre culturel et social aussi précaire que complexe et difficile à gouverner. Aux Champs Phlégréens, la mémoire est une présence constante, inscrite non dans des cases temporelles simplement définies comme "autres" que le présent, mais dans un dialogue incessant et délicat avec le monde contemporain. Spina explore et photographie des lieux tels que la grotte de la Dragonara, la Piscina Mirabilis, le théâtre de Misène, l'amphithéâtre Flavien de Pouzzoles, le temple d'Apollon au bord du lac Averne, les "temples" de Vénus et de Diane, au gré de ses marches à travers les collines surplombant Baïes, qui finissent par le ramener vers Cumes. Exposition : Parc archéologique des Champs Phlégréens, Naples, du 24 octobre 2025 au 31 janvier 2026 - Les photographies de Luigi Spina se concentrent sur un certain nombre de lieux-clés, parmi lesquels des sites archéologiques et des paysages, qui sont autant de "repères perceptifs" reliant nature, ruines antiques et présence humaine. - Le livre atteste de la coexistence complexe, en équilibre précaire, entre mémoire de l'Antiquité et urbanisation moderne. - Le travail de Spina présente des lieux évocateurs comme la grotte de la Dragonara, la Piscina Mirabilis, le théâtre de Misène, l'amphithéâtre Flavien, le temple d'Apollon, les temples de Vénus et de Diane. - Le texte, co-écrit par Fabio Pagano, directeur du Parc archéologique des Champs Phlégréens, fournit au lecteur un éclairage archéologique scientifiquement autorisé.