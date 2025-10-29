Inscription
#Beaux livres

Une histoire de l'escalade

Laurent Belluard, Lucien Martinez

Loin d'une épuisante encyclopédie exhaustive, l'histoire de l'escalade vue à travers le prisme de quelques-uns de ses marqueurs les plus importants. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à s'attaquer à sa troisième dimension, la verticalité. L'homme moderne en fit un loisir conquérant, puis un sport à la rencontre de la gymnastique et de la danse. L'escalade sportive était née. Les grimpeurs partirent en quête des plus belles falaises du monde afin de trouver la nouvelle voie, toujours plus belle, toujours plus difficile... L'escalade a aujourd'hui investi les villes avec des salles où l'on grimpe en afterwork sur des prises artificielles, où l'on se challenge jusqu'à devenir, aux Jeux de Paris, une discipline olympique à part entière. Plus qu'une frise chronologique, voici soixante-quinze sujets soigneusement sélectionnés par deux spécialistes : Lucien Martinez et Laurent Belluard. Falaises mythiques, voies de légende, événements marquants, polémiques ou grimpeurs stars... autant de prétextes pour aborder un thème. Une manière ludique de (re)découvrir tout ce qui a façonné l'escalade telle qu'on la connaît aujourd'hui. Du 1a au 9c, de Fontainebleau au Yosemite, de Gaston Rébuffat à Adam Ondra, de la varappe aux JO, sur grès, sur calcaire, sur plastique... tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce qui est beaucoup plus qu'un sport.

Par Laurent Belluard, Lucien Martinez
Chez Glénat

|

Auteur

Laurent Belluard, Lucien Martinez

Editeur

Glénat

Genre

Alpinisme, escalade

Une histoire de l'escalade

Laurent Belluard, Lucien Martinez

Paru le 19/11/2025

160 pages

Glénat

26,00 €

9782344051344
