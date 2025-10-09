Entretiens avec les grands maîtres de l'animation française

Reconnue dans le monde entier pour sa vitalité, sa diversité et sa singularité, l'animation francophone est riche d'une histoire qui remonte aux origines mêmes du septième art. Gorgé d'anecdotes, de révélations et de documents inédits, ce recueil d'entretiens, initialement publiés pour certains dans la revue animascope, propose de plonger dans l'univers de Paul et Gaëtan Brizzi (Fantasia 2000), Jacques-Rémy Girerd (La Prophétie des grenouilles), Michel Ocelot (Kirikou et la sorcière), Kristof Serrand (Dragons), Patar & Aubier (Panique au village), Philippe Caza (Gandahar), Jacques Colombat (Robinson & compagnie), Jean-François Laguionie (Le Tableau), Philippe Leclerc (Les Enfants de la pluie), Picha (La Honte de la jungle) et Alain Gagnol (Une Vie de chat).