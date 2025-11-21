Que l'épreuve de la faim soit la première parole avant toute langue, c'est ce que montre le présent livre. De l'idéalisme métaphysique comme transmutation de la faim pulsionnelle, à l'anthropologie du meurtre alimentaire comme fondement de la société humaine - en passant par l'éthique romanesque de l'incarnation, et par la poétique du besoin -, la lecture des oeuvres ici convoquées (de Simone Weil, Cervantès, Rimbaud, Dante, Homère, et Upton Sinclair) reconnaît l'autorité de la faim : incessante origine de la verbalisation et de la conscience.