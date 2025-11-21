Inscription
#Essais

L'autorité de la faim

Jérôme Thélot

ActuaLitté
Que l'épreuve de la faim soit la première parole avant toute langue, c'est ce que montre le présent livre. De l'idéalisme métaphysique comme transmutation de la faim pulsionnelle, à l'anthropologie du meurtre alimentaire comme fondement de la société humaine - en passant par l'éthique romanesque de l'incarnation, et par la poétique du besoin -, la lecture des oeuvres ici convoquées (de Simone Weil, Cervantès, Rimbaud, Dante, Homère, et Upton Sinclair) reconnaît l'autorité de la faim : incessante origine de la verbalisation et de la conscience.

Par Jérôme Thélot
Chez Editions Manucius

|

Auteur

Jérôme Thélot

Editeur

Editions Manucius

Genre

Notions

L'autorité de la faim

Jérôme Thélot

Paru le 21/11/2025

100 pages

Editions Manucius

12,00 €

ActuaLitté
9782845788329
© Notice établie par ORB
