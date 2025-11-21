Comment sauver les haies ?

Longtemps objet de conflits, perçue par certains comme un frein à la productivité agricole, par d'autres comme un bienfait écologique et agronomique, la haie se trouve au coeur des enjeux agricoles depuis le remembrement de l'après-guerre. En France, environ 70 % du linéaire de haies a été détruit lors du XXe siècle et les politiques de protection en place depuis plus de quarante ans se sont révélées inefficaces malgré les moyens colossaux investis. Les conséquences environnementales sont immédiates tant en termes d'inondations dues à l'érosion des sols que d'effondrement de la biodiversité rurale. Après une première partie historique passionnante sur les fondements sociétaux de la haie, ce livre vise à identifier les points de blocage avant de dérouler un manifeste en faveur de la haie. Aujourd'hui, il est urgent de sauver les haies et de promouvoir leur extension dans les paysages ruraux. Car les haies sont à bien des égards un investissement d'avenir pour l'agriculture et pour les territoires.