A l'école des Furies

Furies, Erynies ou Euménides : la pensée antique ne manquait pas de mots pour désigner ces entités infernales venues venger les crimes de parenté restés impunis et dont les auteurs devaient, jusqu'au bout, en payer le prix fort. A voir l'acharnement avec lequel les féministes post-Me Too traquent des hommes suspectés de délits et de crimes à caractère sexuel, on pourrait les croire inspirées par ces figures mythologiques de la vengeance. Elles se substituent ainsi à une justice équitable, bafouant la présomption d'innocence, condamnant à une rapide mort sociale ceux qu'elles ont désignés comme coupables. Ce féminisme-là, excessif et radical, qui monopolise aujourd'hui la parole médiatique, va à l'encontre d'une sociabilité harmonieuse entre les deux sexes. Entretenant un climat de soupçon généralisé, il ne peut aboutir qu'à une forme de communautarisme genré. Si, depuis quelque temps, certaines autrices ont commencé à s'insurger contre ce nouvel intégrisme, rares sont encore les voix masculines qui s'élèvent pour en dénoncer les dérives mortifères. Sans remettre en cause les droits des femmes dans notre société. A travers l'actualité récente, ce livre scrute les formes radicales du discours féministe et propose des pistes pour sortir de cette crise civilisationnelle. Par exemple, pourquoi, ne pas organiser un débat national où femmes et hommes exprimeraient leurs différences et leurs attentes réciproques ?