Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

A l'école des Furies

Jacques Lucchesi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Furies, Erynies ou Euménides : la pensée antique ne manquait pas de mots pour désigner ces entités infernales venues venger les crimes de parenté restés impunis et dont les auteurs devaient, jusqu'au bout, en payer le prix fort. A voir l'acharnement avec lequel les féministes post-Me Too traquent des hommes suspectés de délits et de crimes à caractère sexuel, on pourrait les croire inspirées par ces figures mythologiques de la vengeance. Elles se substituent ainsi à une justice équitable, bafouant la présomption d'innocence, condamnant à une rapide mort sociale ceux qu'elles ont désignés comme coupables. Ce féminisme-là, excessif et radical, qui monopolise aujourd'hui la parole médiatique, va à l'encontre d'une sociabilité harmonieuse entre les deux sexes. Entretenant un climat de soupçon généralisé, il ne peut aboutir qu'à une forme de communautarisme genré. Si, depuis quelque temps, certaines autrices ont commencé à s'insurger contre ce nouvel intégrisme, rares sont encore les voix masculines qui s'élèvent pour en dénoncer les dérives mortifères. Sans remettre en cause les droits des femmes dans notre société. A travers l'actualité récente, ce livre scrute les formes radicales du discours féministe et propose des pistes pour sortir de cette crise civilisationnelle. Par exemple, pourquoi, ne pas organiser un débat national où femmes et hommes exprimeraient leurs différences et leurs attentes réciproques ?

Par Jacques Lucchesi
Chez Les Editions de Paris - Max Chaleil

|

Auteur

Jacques Lucchesi

Editeur

Les Editions de Paris - Max Chaleil

Genre

Sociologie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A l'école des Furies par Jacques Lucchesi

Commenter ce livre

 

A l'école des Furies

Jacques Lucchesi

Paru le 13/11/2025

Les Editions de Paris - Max Chaleil

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782846213738
9782846213738
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.