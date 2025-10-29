Inscription
#Roman francophone

House of windows

Thibaud Eliroff, John Langan

"Tout le monde me demande ce qui, selon moi, est arrivé à Roger, disait Veronica Croydon, et si je ne donne pas de réponse immédiate, on s'empresse de m'en proposer une. Mais personne ne comprendrait. Enfin, personne ne me croirait. Reste un peu, et je vais te dire ce qui s'est passé". La disparition de Roger Croydon, éminent universitaire spécialiste de Dickens, attise toutes les curiosités. Un mystère qui mène inexorablement à la demeure du couple, Belvedere House, et à son armée de fenêtres, baignées de lueurs étranges...

Chez J'ai lu

|

Paru le 05/11/2025

608 pages

J'ai lu

13,90 €

9782290421857
